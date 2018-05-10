Giderek yükseliyor... Son 24 saatteki rakamlar

Toplam 1,595 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 436 milyar 197 milyon dolara çıktı.

Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.60’lık bir artışla 9,325 dolara çıktı ve 158 milyar 770 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.4’ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi değer kazanırken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 47.34’lük bir artışla en çok 61’inci sıradaki Dentacoin yükseldi. En yüksek düşüş ise yüzde 2.22 ile Mixin’de görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 495 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.60

- Ethereum yüzde 5.04

- Ripple yüzde 3.20

- Bitcoin Cash yüzde 9.17

- EOS yüzde 3.04

- Litecoin yüzde 3.52

- Cardano yüzde 3.22

- Stellar yüzde 2.88

- TRON yüzde 0.71 artarken

- IOTA yüzde 1.56 düştü