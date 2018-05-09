Altın piyasalarında son durum

Altının gramı alış 178 TL, çeyrek altın, alış 290 TL oldu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatı, alış 178.14 TL, satış 179.69 Türk Lirasından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış, 290.88 TL; Çeyrek altın satış, 296.82 Türk Lirası. Salı gününe oranla 3 liralık yükseliş var.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1197.30 TL, satış 1209.40 TL.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik, alış 162.89 TL, satış 164.54 TL.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatı, alış 1175.48 TL, satış 1187.36 TL.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın fiyatı, alış 581.80 TL, satış 593.68TL.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın fiyatı, alış 1172.88TL, satış 1184.57 TL.