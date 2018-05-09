Akaryakıta gizli müdahale!

EPDK'nın dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği belirtiliyor.

Selçuk ALTUN - DÜNYA Gazetesi - Akaryakıt ürünleri, Brent petrol ve dolar fiyatları baz alınarak fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4,40 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı.

Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, az önce benzinin litresinde 5; motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği haberi ajanslardan geçti.

Mevcut piyasa şartlarında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15 - 20 kuruşluk zam olması gerekiyordu.

Konuya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla görüşerek inisiyatif kullanmalarını sağladı.