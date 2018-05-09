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9 Mayıs 2018 10:13
Merkez Bankası'ndan flaş dolar hamlesi!
Merkez Bankası döviz satış tutarını 1,8 milyar dolar artırdı.
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Kararın ardından dolar/TL 4,3450'ye kadar geriledi.
Dolardan yeni rekor!
AYRINTILAR GELİYOR..
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