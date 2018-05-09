Dolarda tarihi rekor!

Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3513 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro da parite etkisiyle 5.1658 lira ile tarihi zireye yaklaştı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi, 93.2 düzeyini de aşarak ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, ABD para birimi lira karşısında da aralıksız yükselerek 4.3513 liraya kadar çıktı. Dolar ilk işlemlerde 4.34 - 4.35 aralığında hareket ederken, euro da 5.14 - 5.15 lira aralığına çekildi. Euro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6