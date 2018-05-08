Dolar'da yeni tarihi zirve!

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; 4.3018 ile tarihi zirvesini gördü.
Dolar kuru saat 16.46 itibarıyla 4.3008 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1135 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.0950 seviyesinde bulunuyor.
Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.