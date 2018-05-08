8 Mayıs 2018 18:02

Dolar'da yeni tarihi zirve!

Dolar'da yeni tarihi zirve!
Güne 4.27 TL'den başlayan dolar kuru, tarihi zirvesini 4.3018 TL'ye taşıdı. Euro kuru ise 5.09 TL'de hareket ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde 4 günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.
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ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; 4.3018 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar kuru saat 16.46 itibarıyla 4.3008 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1135 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.0950 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.

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