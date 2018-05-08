Merkez Bankası doların ateşini söndüremedi

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı. Merkez Bankası’nın likidite hamlesi de dövizde tansiyonu düşüremedi.

Dün Merkez'in likidite kararı öncesinde 4.26 seviyelerinde olan dolar/TL 4.23'lere kadar geriledikten sonra akşam 4,2620 liradan kapandı.

Kur bu sabah ilk işlemlerde yüksek seyrini sürdürüyor. Dolar/TL saat 07:40 itibariyle 4.2865, euro da 5.1088'den el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.1915 seviyesinde yer alırken, brent petrol 75.42, altının ons fiyatı ise 1311.65 dolardan işlem görüyor.

Döviz likiditesine yönelik adımlara piyasa tepkisinin genelde sınırlı olduğunu vurgulayan analistler, bu adımların TL’nin değer kazanması için yeterli olmadığını düşünüyor. Analistler, asıl tepkinin faiz ile ilgili bir adım atılması halinde görüleceğini kaydediyor.