7 Mayıs 2018 22:48

Doların rekor kırması sonrası çarpıcı soru: Foyaları ortaya çıkacak

Doların rekor kırması sonrası çarpıcı soru: Foyaları ortaya çıkacak
Erdoğan geçtiğimiz yıl doların rekor kırması sonrası 'boz doları, boz oyunu' kampanyası başlatmıştı.
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Avukat Fidel Okan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesinden sonra başlattığı 'boz doları, boz oyunu' kampanyasının neden yeniden düzenlenmediğine dikkat çekti.

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Avukat Fidel Okan'ın paylaşımı şöyle:

"Dolar 4,26 oldu! Hiç merak etmiyor musunuz dolar bozma kampanyası tekrar niye düzenlenmiyor diye! Çok basit... Böyle bir kampanya daha yapılsa sözde milli ve yerli olanların foyaları ortaya çıkacak... O yüzden bir daha dolar bozdurma kampanyası yapamazlar!"

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