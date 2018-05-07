Weltew Home’dan iki yeni şube daha

Yurt içi ve yurt dışında 600’ün üzerinde satış noktasında müşterilerine ulaşan Weltew Home; Ordu Ünye’de ve Nevşehir’de açtığı mağazaları ile iki yeni şube açılışı gerçekleştirdi.

2017 yılında Turquality marka destek programına dahil olmaya hak kazanan Weltew Home, yeni şube açılışları ile büyümeyesine hız kesmeden devam ediyor.

Nisan ayında iki yeni mağaza açan marka, toplam 125 şube sayısına ulaştı. 2018 yılında yatırımlarıyla dikkat çeken Weltew Home, Mayıs ayında ise İzmir, Denizli ve Erzurum’da yeni şubelerini hizmete açacak.

Mobilya sektöründe Türkiye’de 8’inci, İnegöl’de faaliyet gösteren 2.000 mobilya firması arasında ise 2’inci sırada yer alan Weltew Home; 2018 yılında yenilediği kurumsal imajını franchise şubelerine de uygulayarak tüketicilerine yepyeni konsepti ile ulaşmayı sürdürüyor.

Weltew Home’un İnegöl'de 45 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekarelik fabrikası da bulunuyor. Tam otomatik robotlarla faaliyet gösteren fabrikada, 60’ı beyaz yakalı olmak üzere toplam 410 çalışan istihdam ediliyor.

Mustafa Balcı: “Yılsonuna kadar 50 yeni mağaza hedefliyoruz”

Mağaza açılışlarını değerlendiren Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Balcı, “Aylık 2.400 takım panel mobilya, 2.100 takım oturma grubu, 1.700 takım baza ve 2.400 takım yatak üretim kapasitesine sahibiz. Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. 100’ün üzerinde modelimiz mevcut ve üretimin tüm aşamaları uzman mühendislerimiz tarafından denetliyor. Yeni açılan mağazalarımızdaki yapılanmamızı ‘Weltew Home’ çatısı altında sürdürmeye devam edeceğiz. Ordu Ünye’de ve Nevşehir’de hizmete açtığımız yeni şubelerimizin bölge halkına ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yurt dışında ve yurt genelinde corner’lar ile birlikte 600 noktada yer alıyoruz ve mağaza sayımızı bu yılsonunda 175’e çıkarmayı planlıyoruz. Turquality kapsamında ise 5 yıl içinde şube sayımızı 275'e yükseltmeyi hedefliyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

Weltew Home mağazalarında; yatak odaları, yemek odaları ve oturma gruplarının yanı sıra genç odası takımları, yaylı yataklar, baza ve başlıklar, sehpa, lambader gibi aksesuar çeşitleri ile halı çeşitleri de satışa sunuluyor. Weltew Home, yenilenen görsel kimliği ile birlikte tüm kullanıcılarını 2018 koleksiyonlarıyla tanıştırmak üzere mağazalarına bekliyor.