Şimşek: Cari açıkta kötüleşme var

"Ekonomide önümüzdeki dönemde bir yavaşlama görmek de mümkün" diyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Cari açıkta bir kötüleşme var gibi görünüyor ama petrol ve altın hariç göreceli bir iyileşme dönemindeyiz" dedi. Şimşek daha önce ekonomik aktiviteye ilişkin sözleri sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda; kurda da reel ekonomiden kopuk bir gidişatın olduğunu paylaşmak istiyorum

24 milyar liralık bir gider paketi açıklandı ama potansiyel gelir bunun 2 katı

Maliye politikasına ilişkin kaygılar yersiz

TCMB'nin hamlesine ilk yorum

Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü hamlesine atıf yaparak, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Gereken tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı. Banka bugün, rezerv opsiyon mekanizmasının döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürmüştü.

"Çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce döviz kurları ve yüksek borç konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e tepki göstermişti. Erdoğan "Çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor" dedikten sonra meydandaki AKP'liler ise 'yuh' çekmişti.