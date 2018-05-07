Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

TL’de son dönemde hızlanan satış baskısı, geçen hafta yeni tarihi zirveleri beraberinde getirdi.

TL'de yaşanan bu değer kaybına; dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi ve yüksek enflasyon ile cari açık neden olarak gösterildi.



Cuma günü tarihi zirvesini gören dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 4.2315 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.0635 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar kuru ise 1.1963 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 75.67, altının ons fiyatı da 1316.95 dolardan güne başladı.

TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı çift haneli seviyelere ulaştı. Analistler, TL’yi rahatlatacak haber akışları alınmadığı sürece baskının sürmesini bekliyor. 4,25'in üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam edeceği kaydediliyor.