Şarap ve likörden alınan vergiler azaldı

Bakanlar Kurulu'nun 2018/11674 sayılı kararıyla tapu harcı, alkolde vergi oranı, kreş desteği, kdv istisnası gibi bir çok alanda önemli değişiklikler yapıldı.

Kararname ile Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü. 2009 yılında Avrupa Birliği’ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti.