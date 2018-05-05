5 Mayıs 2018 10:39

5 şeker fabrikası için karar

5 şeker fabrikası için karar
Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor fabrikalarının satışı onaylandı.
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