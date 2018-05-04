Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Buffet, Berkshire Hathaway Hisse Sahipleri yıllık toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca, Apple’ın piyasaya sürdüğü "Iphone X satışlarını saplantı haline getirmenin" gelecek çeyrekte “konuyu tamamen yanlış yönlendirdiğini” söyledi.
4 Mayıs 2018 21:24
Apple hisseleri tarihi zirveye tırmandı
Warren Buffet’ın şirketinin ilk çeyrekte 75 milyon Apple hissesi satın almasının ardından Apple hisse senetleri değeri 183.65 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
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