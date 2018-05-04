4 Mayıs 2018 21:24

Apple hisseleri tarihi zirveye tırmandı

Apple hisseleri tarihi zirveye tırmandı
Warren Buffet’ın şirketinin ilk çeyrekte 75 milyon Apple hissesi satın almasının ardından Apple hisse senetleri değeri 183.65 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
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Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Buffet, Berkshire Hathaway Hisse Sahipleri yıllık toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca, Apple’ın piyasaya sürdüğü "Iphone X satışlarını saplantı haline getirmenin" gelecek çeyrekte “konuyu tamamen yanlış yönlendirdiğini” söyledi.

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