Piyasa 24 saatte yüzde 9.0 daraldı

DHA - Dün üç haftanın zirvesine çıkarak 11 bin 722 dolardan işlem gören Bitcoin, 24 saatte 1547 adetten 1515 adete gerileyen sanal para birimleri piyasasının yüzde 39.1’ini oluşturdu; ancak, yüzde 6.90 düşüşle 10 bin 817 dolardan işlem gördü.
Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;
- Bitcoin yüzde 6.90,
- Ethereum yüzde 8.01,
- Ripple yüzde 8.44,
- Bitcoin Cash yüzde 11.49,
- Litecoin yüzde 12.03,
- Cardano yüzde 6.57,
- NEO yüzde 10.87,
- Stellar yüzde 6.17,
- EOS yüzde 9.15,
- Dash yüzde 5.30 düşüş yönünde oldu.