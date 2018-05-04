Greve saatler kala anlaşma sağlandı

DHA/ Gemlik Fabrikalar Bölgesinde kurulu bulunan Çimtaş A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında grev aşamasına gelen toplu iş sözleşmesi süreci grevin başlamasına saatler kala anlaşma ile noktalandı. Bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar sabaha karşı atıldı.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, imzaların atılmasından sonra yaptığı açıklamada, ''Bir kez daha sendikamızın işçilerimizle birlik olduğunda neler yapabileceğini gördük. Sabah greve başlayacağımızı, kararlı olduğumuzu görünce işveren daha fazla direnmedi ve sözleşmeyi imzaladı. Sendika yönetimimize, sendika üyelerimize, işçilerimize ve ailelerine, kısacası bize süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.



MESS ile yapılan son dakika anlaşmasında yüzde 9’un altında kalan artışlar yüzde 9'a çekilirken, ilk 6 ay için sosyal haklar dahil yüzde 24 ücret artışı sağlandı. Bu arada Türk Metal Sendikasının ısrarı sonucu Çimtaş çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası da imza altına alındı.