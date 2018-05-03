Piyasa, Elon Musk'ın kabalığına 2 milyar dolar ceza kesti

ABD’li girişimci Elon Musk, California’da katıldığı bir toplantıda, bir analistin sorusuna karşılık, ‘sıkıcı, aptalca’ yorumunu yaptı. Bunun ardından Musk, bir diğer analistin sorduğu soruya da ‘çok yavan, beni öldürüyor’ diyerek yanıt verdi.

Ancak Musk’ın bu kaba yorumları, Tesla Motors’a pahalıya mâl oldu... Musk’ın tepki çeken bu sözleri, sahibi ve CEO’su olduğu Tesla Motors’un hisselerinde bir gecede 2 milyar dolar değer kaybına yol açtı...

Tesla Motors’un sahibi ve CEO’su olan Elon Musk’ın bir toplantıda sarf ettiği kaba sözler, sadece katılımcıların değil piyasaların da tepkisini çekti. ABD’li köklü yatırım şirketi Bernstein’in üst düzey analistlerinden Toni Sacconaghi, California’da önceki gün gerçekleşen bir oturuma telekonferans yoluyla katılan Musk’a, yeni üretilecek Tesla 3 model arabaların kârlılığıyla ilgili bir soru yöneltti. Musk bu soruya karşılık, “Aferdersiniz. Sıradaki. Sıkıcı, aptalca sorular hoş değil. Sıradaki?” diyerek yanıt verdi.

Ters yanıtıyla katılımcıları bir anda şaşırtan Musk’ın ilginç yorumları ise bununla bitmedi... Bu kez RBC Capital Markets analistlerinden Joseph Spak, Musk’a, Tesla 3 ile ilgili yeni bir soru yöneltti. Soru üzerine 15 saniye bekleyen Musk, suskunluğunun ardından “Bu sorular çok yavan. Bunlar beni öldürüyor” diye cevap verdi.

Elon Musk'ın konuşmasının ardından, Tesla Motors'un hisseleri gözle görülür bir biçimde düşüşe geçti...

Musk ayrıca, araçlarının otomatik pilot moduyla ilgili olumsuz yorumlar yazan basın mensuplarına da çattı. Musk basın mensuplarına hitaben, “Gazetecilerin, otonominin daha az güvenli olduğunu insanlara düşündürtmesi oldukça sorumsuz bir hareket. Muhtemelen insanlar otomotik pilotu kapatıyor ve sonra da ölüyor. Buna çok sinirleniyorum” dedi.

Elon Musk’ın bu sözleri, katılımcılara saygısızlık olarak yorumlandı ve tepki çekti. İlginç olan ise Musk’ın bu sözlerine, piyasaların verdiği tepki oldu. Tesla Motors’un günün başında hisse bedeli 301.15 milyar dolar olan hisse bedeli, Musk’ın bu sözlerinin ardından günü 2 milyar dolar zararla, 278 milyar dolarla kapattı.