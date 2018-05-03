Elektriğe yeni zam kapıda!

İzmir Elektrik Mühendisleri (EMO) Odası yönetim kurulu başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, temmuz başında elektriğe zam geleceğini dile getirdi.

Nisanda yapılan elektrik zammına paralel olarak BOTAŞ tarafından elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza da bir önceki aya göre 9,7 oranında zam yapıldığını hatırlatan Uğurlu, elektrik tarifelerinin her üç ayda bir, önceki üç ayda oluşan maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlendiğini ve bu hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda 1 Temmuz’da elektriğe yeniden zam yapılacağının öngörülebildiğini söyledi.

Uğurlu, “Aylık olarak belirlenen doğalgaz fiyatlarında 1 Temmuz’a kadar yeni bir zam yapılmasa bile bu yüksek zammın, elektrik tarifelerine yansıması kaçınılmazdır. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) istatistiklerine göre dışa bağımlı üretim yapısı içinde geçtiğimiz yıl elektrik enerjisinin yüzde 37’si doğalgazdan karşılanmıştır. Elektrik üretiminin üçte birlik bölümünde yakıt maliyetinin şimdiden yüzde 9,7 artmış olması, 1 Temmuz 2018’de belirlenecek yeni elektrik tarifesinde beklenin üzerinde, yüzde 3’ten az olmayacak şekilde zam yapılması kaçınılmaz gözükmekte” dedi.

1 Nisan’dan itibaren geçerli yeni elektrik tarifesiyle konutlarda elektriğe yüzde 2,9 oranında zam yapılmış, asgari yaşam standartlarında 4 kişilik aile için faturanın aylık 106 TL’ye yükselmişti.