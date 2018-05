CHP: Ekonomi uçacak demişlerdi, enflasyon uçuyor

ANKARA - CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyonun bir önceki ayı ikiye katlayarak 1,87’ye yükseldiğini, yıllık enflasyonun ise 10,85’e ulaştığını belirterek, “Referandumda ‘evet’ çıkarsa ekonomi uçacak demişlerdi. Geldiğimiz noktada ekonomi yerlerde sürünüyor ama enflasyon uçuyor. Gemi sürekli su alıyor ve kaptan yalan söyleyemeye devam ediyor” dedi.

Enflasyondan sonra dolardan tarihi rekor!

Erdoğdu, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyonun 12,24’e çıktığına işaret ederek şunları söyledi:

“Yıllık bazda mevsimlik ürünlerin ve işlenmemiş gıdanın fiyat artışı son derece sınırlı kalmış olsa da, bütün önemli kalemlerde bozulma görüldü. Üretici fiyat endeksinde de artış eğilimi devam etti. Sadece dört ayda, yıllık bazda üretici fiyatlarında gerçekleşen artışın yüzde 12,14’ten yüzde 16,37’ye fırladığını gördük. Kurdaki artış üretici fiyatlarındaki artış eğilimini güçlendiriyor. Özellikle kur riskini yönetmekte zorlanan küçük ve orta ölçekli firmaları daha da zor duruma sokuyor. Ekonominin dizginlerini çoktan kaybeden AKP, kamu maliyesini bozarak, sorunları öteleyerek kendisine nefes aldırmaya çalışıyor. Ancak teşvikler ve geçici ekonomik canlılık yaratmak için alınan plansız önlemler enflasyonu azdırıyor.”

Hükümetin yarattığı ekonomik enkazla sürekli açık veren bir ekonomi yarattığını anlatan Erdoğdu, baskın seçimin nedenlerinden birinin, ülkenin ekonomik çöküşten canı yanmadan seçime gitmek olduğunu ifade ederek, “Bu enkazla girdiğimiz seçime kadar ekonomik çöküşü öteleme isteği, Merkez Bankası’nın faiz artışını şimdiden boşa düşürdü. Bankanın enflasyon tahminleri o kadar hatalı ki, artık kendisi bile inanmıyordur” diye konuştu.

ÜRETİMSİZ TÜKETİMİN GELDİĞİ NOKTA

Mevcut yönetememe hali ve fiyat artışı atmosferinin yarattığı belirsizliğin ekonomik faaliyeti de baltaladığını anlatan Erdoğdu şöyle devam etti:

“Hükümetin yarattığı bu ekonomik ortamın sonucunda hepimizin cebinden gidiyor. Olan yine millete olacak. Ücretleri eriyecek, yoksul iyice yoksullaşacak. Kamunun şişirdiği ekonomi aşırı hararet yaptı. Har vurup harman savurmaya, üretimsiz tüketime devam edilirse ekonominin varacağı nokta burası. Bir taraftan para politikasını sıkmaya çalışırken, bir taraftan gevşek maliye politikası uygularsan enflasyon sarmalından çıkamazsın. Para ve maliye politikasında yeterli sıkılaştırmanın olmaması döviz kurunu etkiliyor, döviz kuru da enflasyonu. Bu hükümet, kur, faiz ve enflasyonu aynı anda arttırabilen ekip olarak tarihe geçti. Tüketim, israf ve rant ekonomisi batıyor, gemi sürekli su alıyor ve kaptan yalan söyleyemeye devam ediyor.”

Erdoğdu, 30 Nisan’da açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası’nın 2018 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8,4’e çıkardığını hatırlattı. Erdoğdu, “Ancak gidişat yedi yıldır enflasyon tahminleri tutmayan Merkez Bankası’nın bu tahmininin de tutmayacağını gösteriyor. Oniki aylık ortalamalara göre enflasyon Nisan 2018’de yüzde 11,06 kaydedildi. On iki aylık ortalamalar yedi aydır çift hanelide seyrediyor. Son on dört yılda ilk kez bu kadar uzun süre çift hanelide seyreden on iki aylık ortalamaya göre enflasyon, bu iktidar gitmeden enflasyonun düşmeyeceğine de işaret ediyor” dedi.