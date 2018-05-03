Enflasyondan sonra dolardan tarihi rekor!

Güne 4,16 seviyesinde başlayan ve enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar/TL, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı.

Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'li seviyelerden dün sert yükselişle tarihi zirvesine yaklaştıktan sonra bugün güne 4.16 civarında başladı. Enflasyon rakamlarını açıklanmadan önce 4,17'de olan kur, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,2310'a kadar çıktı.

Nisan ayı enflasyonu açıklandı

S&P'nin not indiriminin de etkisiyle dün gece saatlerinde 4.1880'e kadar yükselerek 4.1955 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL bu sabah 4.16 civarında güne başlamıştı. Kur, saat 10.04'de 4,20'den işlem görüyordu.

Öte yandan euro da 5 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda euro/TL 5,0330 seviyesindeydi.