Dolar güne nasıl başladı?

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, beklenmedik şekilde Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altına çekerken, kararın ardından TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL, 4,17’yi aşarak son üç haftanın zirvesini gördü.

FED'in dün akşamki faiz toplantısı sonrasında ise kurda anlamlı bir hareket yaşanmadı.

Dün 4.1795 ile üç haftanın zirvesini gören dolar yeni güne 4.1680 seviyelerinden başladı.

Euro/TL 4.9975'ten el değiştirirken, euro/dolar da 1.1985 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 73.17, altının ons fiyatı ise 1309.45 dolardan işlem görüyor.

Tüm bunların yanısıra son 3 haftada dolar endeksinde görülen keskin çıkışın da TL’nin kayıplarında etkili olduğunu belirten analistler, bu saatten sonra teknik fiyatlamalardan daha çok yurt içi tarafta ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin takip edileceğini belirtiyor.