Emeklilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarih belli oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun" dedi.

Ağbal, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kamu alacaklarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri içeren yeni ekonomi paketini değerlendiren Ağbal, vadesi geçmiş bütün borçların yapılandırma kapsamında olduğuna işaret etti.

Ağbal, vergi alacağının 119,2 milyar lira, sosyal güvenlik prim alacağının da 64,3 milyar lira olduğunu ve toplamda sosyal güvenlik primi ve vergi olarak 183,5 milyar liralık alacağın yapılandırılacağını aktararak, "Paketin kapsamında, vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, belediyelerin atık su alacakları, katı atık ücretleri, öğrencilerimizin kredi borçları, kamuya ait arazileri kullananlar ile turizm yatırımcılarının ecrimisil borçları var. Vatandaşımız borcunun aslını ödeyecek, faizleri yerine de Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında ödeme yapmış olacak." diye konuştu.

"Dava safhasındaki meselelere de çözüm"

Ağbal, yapılandırmanın, 31 Mart 2018'den önceki bütün dönemlere ait borçları kapsadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapılandırma düzenlemesi önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Özellikle peşin ödemede hesaplanan faizinin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Peşin ödeme önceki yapılandırmalara göre çok daha cazip olacak. Yıl içinde ilk iki taksitle borçlarını öderlerse anapara dışında faizin de yarısını alacağız. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapsınlar. Ağustos ayı içerisinde SGK'ya prim borçları, Eylül içerisinde de vergi dairelerine, vergi borçları ödenecek. Bugün vergi dairelerinin vatandaşlarla binlerce davaları var, dolayısıyla vatandaşlarımız müracaat ederlerse dava safhasında olan bütün meselelerini de çözme imkanına da kavuşmuş olacak."

Yürürlükteki mevcut yapılandırma kanunlarının aynen devam edeceğini ancak haklarını kaybedenlerin yeni kanun kapsamında müracaat edebileceğini bildiren Ağbal, "Bugün itibarıyla borçlarının kalan bakiyesini eğer peşin öderlerse, gelecek aylara ilişkin hesaplanan faizin yüzde 90'ından vazgeçiyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbal, önceki yıllardaki yapılandırma sonuçlarına göre, yeni yapılandırma düzenlemesinden 15-16 milyar lira gelir elde edilmesini öngördüklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emekli aylığı artışlarının bu yıl bütçesine maliyeti 22,3 milyar lira. Bir de 65 yaş aylığını artırıyoruz, orada da 581 bin kişi var, onun da maliyeti 1,2 milyar lira. Dolayısıyla ikisinin toplamı 23,5 milyar lira. Paket içerisinde bazı başka düzenlemeler de var, onları topluca değerlendirdiğimizde kamu maliyesinin gider tarafında 24 milyar liralık bir artış olduğunu görüyoruz. AK Parti hükümetleri olarak her zaman için hesabımızı, kitabımızı yaparak yola çıktık, hesapsız, kitapsız hiçbir işin içerisine girmedik. Biz aslında yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz, bugün aniden ortaya çıkmış bir çalışma da değil.16 yıldır bütçeyi nasıl düzgün bir şekilde bugünlere getirdiysek, 25 Haziran sabahından itibaren de güçlü bir iktidar olarak yolumuza devam edeceğiz."

Ağbal, memurların emekli ikramiyesi ve işçilerin de vergi dilimi konusundaki taleplerinin sorulması üzerine, "Hükümet olarak her zaman bütün toplum kesimlerinin refahını arttırma noktasında gayretimiz oldu. Bu açıdan burada talepleri dikkatle inceliyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, imkanlarımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmar barışının da ekonomiye olağanüstü etkisi olacağına işaret eden Ağbal, "Vatandaş için de olacak, bakın bugün evini satmak istiyor, tapuda arsa gözüküyor, o zaman satamıyor. Dolayısıyla vatandaş düzenlemenin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu görüyor. Buradan da olağanüstü bir başvuru olacağını görüyoruz, biz vatandaşımızın derdini çözme peşindeyiz, bir af peşinde değiliz. İmar barışından vatandaşlarımızın yapacağı ödemeler nedeniyle önemli bir gelir elde edeceğiz ama bu geliri öncelikli olmak üzere bu depreme karşı ülke olarak yapmamız gereken işler var, orada kullanacağız. Buradan elde edilecek gelirle ilgili '20 milyar olur, 30 milyar olur, 40 milyar lira olur diyen var', burada bakacağız, göreceğiz." dedi.

Ağbal, 24 Haziran seçimlerinin ekonomi açısından son derece önemli olduğunu aktararak, "Bu seçim Türkiye'yi 2023'e taşıyacak. Onun için bizim ekonomide istikrarı asla kaybetmememiz lazım. Bunun da yolu, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Meclis. AK Parti olarak yoğun bir şekilde çalışacağız. Biz eğer Türkiye olarak 25 Haziran sabahına tecrübesi olan, ne yaptığı bilinen, ne yapacağı bilinen, işini bilen, ülkeyi bugünlere taşımış bir iktidarla güçlü bir şekilde yolumuza devam edersek ülke olarak kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine arazilerini kullanan çiftçilere getirilecek kolaylığa da işaret eden Ağbal, kırsalda 156 bin kişinin Hazine arazilerini ecrimisil ödeyerek kullandığını söyledi. Bu kişilerin, tarımsal desteklerden de yararlanamadığına dikkati çeken Ağbal, "156 bin çiftçimize bir çağrıda bulunuyoruz: Gelin müracaat edin, müracaatınız üzerine biz bu toprakları size doğrudan kiralayalım, bugünkü ödediğiniz ecrimisilin yarısı olsun. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca kiralama yapacağız, 10. yılın sonunda bir imkan daha veriyoruz. 'Bu arazinin mülkiyeti bana geçsin' diyorsa, yine uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğrudan satacağız." ifadelerini kullandı.

Emeklilere getirilen ikramiyeye de değinen Ağbal, "Şimdi çıkacaklar açık artırmaya, diyecekler ki 'Onlar 1 verdi, biz 2 verdik.' Onu 7 Haziran seçimlerinde gördük. Hesabı kitabı bilmeyenlerin 'Ben şuradan şu kaynağı buldum, buradan bu kaynağı buldum' demesiyle bu işler olmaz. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunun Meclisten geçeceğini düşünüyorum. Mayıs ayının belki ortasına bile kalmadan bu paket yasalaşmış olur." diye konuştu.

"Şu an akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisinin aşağıya çekilmesi şeklinde bir çalışma yok." diyen Ağbal, yaklaşık 1,5 yıldır akaryakıt üzerindeki vergilerde herhangi bir artış yapmadıklarını söyledi.

"S&P kendi kredibilitesine zarar vermiştir"

Ağbal, S&P'nin Türkiye'ye ilişkin not kararına ilişkin de şunları kaydetti:

"S&P'nin yapmış olduğu açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. S&P'nin önümüzde 24 Haziran süreci varken hiç beklenmedik bir şekilde, aslında kendisinin önceki yaptığı açıklamalarla da uyumlu olmayacak şekilde böyle bir açıklama yapılması yine politik saikle bir açıklama yapıldığı izlenimini doğuruyor. Raporun içeriğinden öte raporun veya kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması S&P'nin kendi kredibilitesine zarar vermiştir."