Şimşek'ten S&P'ye tepki

Sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşımda bulunan Şimşek şunları kaydetti:

*S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.

Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

*Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.

S&P’nin analizi de yetersiz.

- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

*Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

*Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

* Belirsizlikler azalıyor.

- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.