Dolar güne nasıl başladı?

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4,03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, salı günü yeniden yönünü yukarı çevirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla yurtiçi - yurtdışı piyasaların tatilde olduğu bugün, doların küresel bazda gerçekleştirmiş olduğu kazanımlar sonrasında dolar/TL kuru 4,10 seviyesini geçti.

Kredi notu açıklanması sonrası kur, 4.10 üzerindeki seyrini korudu.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Dalgalı görünüm bekleniyor

Piyasalarda bugün gerek S&P değerlendirmesi, gerekse muhalefetin son ittifak hamlesi nedeniyle dalgalı görünüm izleneceği belirtiliyor. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP), milletvekili seçimleri için ittifak oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa ise her parti kendi adayını destekleyecek.

BIST, son işlem gününde yüzde 3.1 değer kaybı yaşamış ve 104.282 puana gerilemişti.