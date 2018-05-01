Alibaba kurucusu Jack Ma iş gezisi için İsrail’e gitti

Çin'in e-ticaret devi Alibaba Group'un kurucusu ve başkanı olan Jack Ma, Pazartesi günü İsrail'e gitti.

Ma'nın yaptığı ziyarette, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi bekleniyor.

Çinli girişimci, Tel Aviv Üniversitesi'nin öğrencileri ve mezunları ile düzenlenen bir söyleşiye katıldıktan sonra Perşembe akşamı aynı üniversite tarafından verilecek onursal doktorayı alacak.

Alibaba, İsrail'in teknoloji merkezi Tel Aviv'de Ar-Ge merkezleri kurma çabalarının bir parçası olarak 2017'nin sonlarında İsrail merkezli QR kodları startup’ı Visualead'i satın almak için bir anlaşma yapmıştı.