Petrol fiyatlarında son durum

Dün 74,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,27 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 74,68 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 68,56 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarının düşmesinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,91 ile 75 dolar aralığının direnç, 74,73 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.