Şeker fabrikasını alan o siyasetçinin akrabası çıktı

Şeker fabrikalarının özelleştirmesine devam ediliyor. Öncelikle Kırşehir ve Bor şeker fabrikaları satılırken sırası ile Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları da satıldı.

Bu satışlardan en çok dikkat çekeni ise Kırşehir şeker fabrikası olurken fabrikayı alan Tutgu gıdanın kime ait olduğu açıklanmamıştı. Kırşehir Şeker Fabrikası için gerçekleştirilen ihaleyi ise 330 milyon lira ile Tutgu Gıda kazandı.

Kırşehir Şeker Fabrikası için milyonluk devlerle yarışan 300 bin Türk Lirası sermayeli Tutgu Gıda’nın gizemi kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Şirketten konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Tutgu Gıda’nın Ankara Merkezli Duygu Mühendisliğin bir iştiraki olduğu ortaya çıktı. 300 bin Türk Liralık Tutgu Gıda 2013 yılında kuruldu ve o günden bugüne 5 yılda herhangi bir ticari faaliyette bulunmadı. Ancak 5 yıl sonunda sessizliği bozan firma Kırşehir Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesinde büyük bir sürprize imza atarak 330 milyon Türk Lirası rakamıyla ihaleyi alan taraf oldu.

AKP MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ

Ajans Konya’nın haberine göre; Tutgu Gıda’nın sahibi İsmail Doğan , AKP döneminde çok sayıda inşaat ihalesine imza attı. İsmail Doğan’ın AKP Kayseri eski Milletvekili Ahmet Doğan’ın yeğeni olduğu iddia edildi. Eski vekil, Mavi Marmara Baskınında yaşamını yitiren Furkan Doğan’ın babası. Ahmet Doğan , 25. dönem milletvekili olarak seçilmişti.