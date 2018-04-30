Altın haftaya nasıl başladı?

Kapalı Çarşı’da düşme oranı binde 29 olarak gözlemlendi. Haftanın ilk gününde altın fiyatları şöyle;
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gramı, alış 170.25 TL’den işlem görürken, satış 171.71 Türk Lirası.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı, alış 278.06 TL, satış 283.72 Türk Lirasından işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1144.43 TL, satış 1156.07 Türk Lirası.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik, alış 155.71 TL, satış 157.28 TL.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın, alış 1123.66 Türk Lirasından işlem görürken satış 1135.04 TL.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, alış 556.18 TL, satış 567.59 TL.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın, alış 1121.35 TL, satış 1132.76 TL.