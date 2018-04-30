Şimşek: TL'de bu kadar değer kaybı beklemiyorduk

Başbakan Yardımcısı Şimşek doların yükselmesiyle ilgili olarak, "Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek doların yükselmesine ilişkin olarak, "Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk" diye konuştu.

2017'de referandum yaptık. Bir resim çizeyim. Bütün bunlara rağmen Türkiye mali disiplinini korudu. Şu yapılır bu yapılmaz onu değerlendirmem doğru olmaz. Altını net olarak çizmek istiyorum. Çok net bir performansımız var. Seçimler referandumlar gibi konulara rağmen Türkiye borcun milli gelire oranını yüzde 70'lerden yüze 28'lere çekmiştir.

Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde velev ki bir takım kararlar alsa da bunu düzeltecek veya mali disiplini devam ettirecek performansa sahiptir.

Yeni hükümet kurulduktan hemen sonra bu reformlar öne alınarak başlangıç yapılabilir.

Türkiye ne zaman reform yapsa ama kapsamlı reformda sınıf atlıyor.

KURDAKİ GELİŞMELER

30 bin feeten bi bakalım. Türkiye'de evet bir cari açık sorunu var. Şirketlerin döviz açığı var. Bu yeni bir husus değil. Normal şartlar altında kendi benzerlerine oranla kendi grubundaki ülkelerle yarış içinde olduğu ülkelerle çok daha hızlı büyüyorsanız arayı kapatıyorsanız, para biriminizin değerlenmesi lazım. Bu ekonomide güçlü bir teori.

Avrupa Birliği'ne girecekler diye çok hızlı büyüdüler, ne oldu biliyor musun? O ülkelerin tamamında reel olarak para birimleri değer kazandı. 2000-2008 döneminde böyleydi Türkiye'de.

Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk.