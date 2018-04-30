Ayakkabı ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı!

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Türk ayakkabı sektörü halihazırda 172’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2018’in ilk üç ayında 281 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu. Böyle giderse sektörün ihracatı bu yıl 1 milyar doları aşacaktır” dedi.

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 8 Mayıs’ta İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde başlıyor. Türkiye’den 120 üretici firmanın katılacağı dev etkinliğe, 60 ülkeden 850 sektör profesyoneli ve yabancı misafir gelecek.

Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer alacağı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve bu bağlamda potansiyel ihracat pazarlarına giriş için köprü görevi üstlenecek.

GÜNEY AFRİKA’DAN CİDDİ TALEP VAR

Ayakkabı sektörünün markalaşma ve ihracat konularında ciddi yol aldığını söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süresine sadakat ve en önemlisi markalaşma yolunda her geçen yıl gelişiyor. Avrupa’da Almanya başta olmak üzere Ukrayna, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Romanya’ya ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz.

Rusya en önemli dış pazarların başında geliyor. Ortadoğu’da Irak ve Suudi Arabistan Türk ayakkabısını tercih ediyor. Tüm bunların yanında bu yıl Güney Afrika ülkelerinin ayakkabı için Türkiye’yi tercih ettiğini gözlemledik. Bu yıl bu kıtadan fuarımıza alım için gelen kişi sayısında, bir yıl öncesinde göre yüzde 60’lık bir artış söz konusu” dedi.

Demir, ayakkabı ihracatındaki olumlu gelişmeleri ise şu cümlelerle değerlendirdi: “2018’in ilk çeyreğinde ayakkabı ihracatı, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 27’lik artışla 222 milyon dolarlardan 281 milyon dolara çıktı. Aynı dönem içerisinde Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 187’lik bir artış oldu. Bu bir rekor. Bizler Eksposhoes ile ayakkabı üreticilerimizin düzenli olarak ihracatına katkı sağlamayı kendimize görev biliyoruz.

Ancak sadece Rusya ile kısıtlı kalmamız imkânsız. Alternatif pazarları keşfedebilmek adına yurt dışı fuarlara katılım sayımızı artırmamız gerekiyor. Rusya’daki Euroshoes ve Ukrayna’daki Leathershoes fuarları bizim için yeni ihracat kapıları demek. Sektör bu performansını devam ettirirse, 1 milyar dolar olan 2018 yılı ihracat hedefi hayal olmaz”

‘İSTANBUL’UN BEŞ ÇİÇEĞİ’ MİLANO YOLCUSU

Ayakkabı sektörünün gelişimi sadece ihracat konusunda değil. Lisans eğitimini Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı bölümünde tamamlayan ve ardından Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Yüksek Lisans programını bitiren Deniz Kastan, ‘İstanbul’un Beş Çiçeği’ adını verdiği kadın çizmesi ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Eksposhoes için İstanbul’a gelen İtalyan bir üretici, Kastan’ın tasarladığı çizmelerin tasarım ve marka haklarını satın almak için ciddi bir fiyat teklifinde bulundu. ‘İstanbul’un Beş Çiçeği’, 8 Mayıs’ta Eksposhoes’da da sergilenecek.