'Bu zarar falan değil, satmak için kurulmuş bir tezgahtır'

VELİ TOPRAK - SÖZCÜ - Çaykur'un 267 milyon lira zarar ettiğini açıklamasına CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den tepki geldi.



Varlık Fonu'na devredilmeden önce kurumun kâr ettiğini hatırlatan Pekşen, “İki yıldır Çaykur'u soyacaklar sonra da zarar ediyor diye satıp yağmalayacaklar dedik. Şimdi görüyoruz ki bu plan devreye sokulmuş. Bu zarar falan değildir. Bu Çaykur'u satmak için kurulmuş bir tezgahtır” dedi.

ŞEKER FABRİKALARI GİBİ

Pekşen, zarar ettiğini açıklayan Çaykur'la ilgili ‘yağmalanacak' iddiasında bulunarak şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili Başbakana, Varlık Fonu yöneticilerine ve Çaykur Genel Müdürü'ne defalarca sorular sorduk. Ancak ne hikmetse bu sorular görmezlikten gelindi. Şimdi görüyoruz ki geçmiş dönemde söylediklerimiz doğru çıktı. ‘En geç 2 yıl içinde Çaykur'u satacaklar' demiştik. Varlık Fonu'na devredilemeden önce zarar etmeyen Çaykur bir anda 267 milyon TL zarar ediyor. Bu tam bir oyundur. Çaykur da Şeker Fabrikaları'nda olduğu gibi önce zarar ettirilip sonra da yandaşa satılacaktır.”

Şeker, fındık, pamuk, üreticisinin başına ne geldiyse çay üreticisinin de başına aynısının geleceğini dile getiren Pekşen, “Çaykur'un açıkladığı zarar falan değil. Bu Çaykur'u satmak için kurulmuş bir tezgahtır. Bu bilerek ve isteyerek yapılmış bir tezgahtır. Varlık Fonu'na devredilirken konuyu gündeme getirdiğimizde AKP yalanlamıştı. Ancak biz bunların ruhlarını bildiğimiz için inatla ısrarla bu işi takip ettik. O dönemde satamamışlardı. Şimdi görüyoruz ki Çaykur zarar etti bahanesiyle satılacak. Kendine yerli ve milli diyenler bu ülkenin, bu halkın tüm varlıklarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekmektedir” dedi.

Pekşen, “Buradan AKP'ye soruyorum; Çaykur el altından kimlere peşkeş çekildi” diye sordu. Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve Yasaklara (3Y) karşı olacağını söyleyerek iktidara gelen AKP'nin bakıyoruz 3Y ile mücadele etmeyi bıraktığını yerine yeni bir 3Y ortaya çıktığını belirterek “Türkiye Yandaşçılık, Yağmacılık ve Yozlaşma cenneti oldu. AKP ile birlikte hem Türkiye hem de Karadeniz çok büyük bir çöküntü yaşamıştır. Ama çok az kaldı, gidiyorlar. Beklenen çok uzak değil. Mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayacağımız günler çok yakındır” ifadelerini kullandı.