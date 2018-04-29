Erken gelen indirim tuzağına kanmayın

1'İNİ 3'TE 1 FİYATA SATSINLAR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri yeni bir mevsime daha girmeden yapılan aldatıcı indirim kampanyaları konusunda uyardı. Palandöken, “İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve ramazan ayına ve bayramına sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin” dedi.

Hızlı bir yaşam, hızlı alışveriş tarzını benimseyen vatandaşların promosyonlardan faydalanma, indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını söyleyen Bendevi Palandöken, “Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan garaj indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyacı kadar alışveriş yapmalı. Mağazalar eğer indirim yapacaklarsa 1 tanesini 3'te 1'i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor” diye konuştu.

2.3 MİLYON KİŞİNİN KART BORCU VAR

Tüketim çılgınlığına kapılan vatandaşların kredi kartına yüklendiğini de söyleyen Palandöken, “ 2018 Şubat ayı verilerine göre 2 milyon 335 bin 13 kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip ürünlerin ön plana çıkarılması ile alışverişler kolaylaşırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir” dedi.