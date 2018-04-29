Yoksulluk sınırında son rakamlar açıklandı

Türk-İş’in araştırmasına göre dövizdeki artış ve benzin ile motorine yapılan yüksek zamlar, mal ve hizmetlerde etiketleri sık sık değiştirdi.

CUMHURİYET/ Türk-İş, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.06 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.1680 lira, yoksulluk sınırının da 5.473 lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl nisanda açlık sınırı 1.518 lira, yoksulluk sınırı 4.945 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1.663 lira, yoksulluk sınırı 5.416 liraydı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporunda, “Döviz fiyatlarındaki artış, benzin ve motorine yapılan zamlarla birlikte birçok temel mal ve hizmetlerde fiyat ayarlamaları gündeme geldi ve etiketler sıklıkla değişmeye başladı. Bu durum özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin aile bütçesinde ağırlıklı yer kaplayan mutfak harcamasında artışlara neden oldu” görüşüne yer verildi.

Her şeye zam geldi

Petrol fiyatlarının dolar bazında 2014’ten bu yana en yüksek seviyelere gelmesiyle birlikte aynı anda TL’de yaşanan değer kaybı ise TL cinsi benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sadece nisanda motorine 30 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 6 TL’yi geçerken motorinin litre fiyatı ise 5.5 TL civarına yükseldi. Rapora göre ortalama kilogram fiyatı 4.58 TL olan sebze nisanda 4 TL olarak, meyve ortalama kilogram fiyatı 3.93 TL’den 4.31 TL’ye yükseldiği de belirtildi.