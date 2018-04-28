AKP'den imar barışı hamlesi

Bugünlerde tüm Türkiye ilgilendiren bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Yıldırım, düzenlemenin mülkiyet, imar ve ruhsat sorunu ile ilgili olduğunu ifade etti.

“İMAR BARIŞI’ DÜZENLEMESİNİ 10 GÜN İÇERİSİNDE ÇIKARIYORUZ”

Yıldırım, “Binası var elektriği yok, ruhsatı yok, mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı ‘İmar Barışı'. Vatandaşımızla barışıyoruz ve şehirlerimizin daha güzel inşa ve imar edilmesi içinde gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir” dedi.