Ali Tezel’den vahim iddia: Emekli maaşları 350 TL'ye düşecek!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, gazeteci Serdar Akinan'ın ve Adnan Bulut’un Cem TV'deki programına konuk oldu.

Tezel son dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) yapılan değişiklikleri anlattı.

Acil süresinin artık 24 saat ile sınırlandırıldığını ve 24 saat sonra hastadan para alınabileceğini ifade eden Ali Tezel, yapılan değişiklikle artık hastanelerin hastalarına ayrıntılı fatura vermek zorunda olmadığını söyledi.

ÖZEL HASTANELERİN ALDIĞI FARK YÜZDE 200’E YÜKSELDİ

Vatandaşın aydınlanmasıyla birlikte bunun gibi düzenlemelerin çıktığını ifade eden Ali Tezel, “Hastaneye gittik. Doktor dedi ki; apandisit. Sosyal Güvenlik Kurumu benim adıma o hastaneye 400 TL gönderiyor. O hastaneden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendisine gönderdiğinin iki katını, yani 800 TL'yi benden isteyebilir. Ama gidiyorsunuz, 10 bin istiyor. Fatura, o zaman 800 TL'ye düşüyor. Ama bu düzenleme ile 10 bin isteyebilecek. Çünkü ayrıntılı fatura yok. Niçin istediğini bilmeyeceğiz” dedi.

Özel hastanelerin aldığı farkın yüzde 30'dan yüzde 200'e çıkarıldığını söyleyen Ali Tezel, özel hastanelerin şimdi bu sınırın “sınırsız” olmasını istediğini söyledi ve bunun da yakında çıkacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARI 350 TL’YE DÜŞECEK

Hastanelerdeki kuyrukların bittiğini ancak, evde telefon başında kuyrukların başladığını ifade eden Ali Tezel'in, ilaç alımlarına ilişkin anlattıkları ise duyanları şoke etti. 1992 yılında milli gelirden emeğin aldığı payın yüzde 39 olduğunu, ancak şimdi ise oranın yüzde 17 olduğuna dikkat çeken Ali Tezel, emekli maaşlarının hesaplamasının 2008 yılında değiştirildiğini söyledi ve emekli maaşının şu an 614 TL'ye düştüğünü ifade etti.

Emekli maaşının 350 TL'ye kadar düşeceğini ifade eden Ali Tezel, bu değişikliği anlattı. Tezel, bunu şöyle açıkladı:

“Senin 9000 bin günün var benim 15 bin günüm var. Ben senden daha az maaş alacağım. Emekli maaşının üç bölümüm var hesaplanan. Bir tanesi 31 Aralık 1999 öncesi dönem farklı bir formülle hesaplanıyor. Ecevit-Demirel dönemi. En yüksek maaşı orası verir. İkinci dönem 2000 ile 2008 arası. Farklı bir formülle hesaplanıyor. Üçüncüsü 2008 sonrası dönem. Yine farklı bir formülle hesaplanıyor.

Ecevit-Demirel dönemi hep asgari ücretten prim yatmışsa 3600 günün var. Alacağın maaş 1840 lira. 2008 dönemi prim gün sayısı 7000 oldu. Alacağın maaş 1500 lira. Hayır bu da yetmedi 2008’den sonra çalıştım 10000 günüm olacak dersen alacağın maaş 700 lira. SGK açığını kapatmak istiyor başka bir şey yok.”