Çin'in sanayi karı yüzde 11,6 büyüdü

Çin Uluslararası Radyosu - Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) bugün yapılan açıklamaya göre, yıllık geliri 20 milyon yuanın (yaklaşık 3,2 milyon ABD Doları) üzerinde olan sanayi şirketlerinin bu yılın ilk üç ayında elde ettiği kar miktarı, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 589,75 milyar yuan oldu.

NBS'den uzman He Ping, yaptığı açıklamada, mart ayındaki zayıf kar artışının, Bahar Bayramı tatili ve sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki yavaş büyümeden kaynaklandığını bildirdi.

41 sektöre yönelik araştırmada 25'inin ilk çeyrekte önceki yıla göre kar artışı kaydettiği belirtildi.

Sektör bazındaki kar artışları ise madencilikte yüzde 36,1, imalatta yüzde 8,2 oranında gerçekleşirken; elektrik, ısıtma, doğal gaz ve su tedarik alanlarındaki kar oranı da yüzde 30,4 yükseldi.