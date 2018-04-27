Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına sürpriz alıcı!

Hürriyet- İlk ihale Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu için yapıldı. İhalenin kazananı Fırat Pen, Fırat Plastik sahibi Nevzat Demir oldu. Muş ihalesi 123 turla rekor kırarak sona erdi. İhaleyi kazanan MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu. Kastamonu ihalesi ise iptal edildi.

3 İHALE DE SONUÇLANDI

15.49: Her iki firma da ihaleden çekildi. İhale iptal edildi.

15.45: Kastamonu için 2 firma teklif verdi. 119 milyon 600 bin TL ile başladı. Teklif veren firmalar; Kastamonu OGG ile Şeker OGG.

123 TURLA REKOR KIRDI

15.30: Muş Fabrikası için açık ihale aşaması 123 turla rekor kırdı. İhalenin kazananı 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu.

15.10: Açık artırma 199 milyon 100 bin lirayla başladı.

15.07: Muş’a Albayrak Turizm ve MBD İnşaat olmak üzere iki firma başvurdu.

14.54: Alpullu'nun ihalesi gerçekleşti. Kazanan FıratPen, Fırat Plastik'in eski sahibi Nevzat Demir Bircan Godayla oldu.

14.44: Alpullu ve Erser çekildi. 150 milyonlar en yüksek teklifi Binbir Gıda verdi. Binbir Gıda daha önce de İzmir Çamaltı ve Ayvalık Tuzlarını devletten almıştı. Türkiye'nin ilk ve tek deniz tuzu üreticisi.

14.43: Albayrak elemeli turda elendi. Açık artırma ihalesi 149,5 milyon lirayla başladı.

SÜRPRİZ ALICI

14.40: Beşiktaş'ın tesislerine ismini veren Nevzat Demir de ihalede. Demir, sahibi olduğu Binbir Gıda ile Alpullu ihalesine girdi.

1926'DA İLK TÜRK ŞEKERİNİ ÜRETMİŞTİ

Alpullu'nun temeli Aralık 1925 tarihinde atılmıştı. 11 ayda montajı tamamlanmıştı. 26 Kasım 1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmişti.

14.34: Alpullu için teklif veren firmalar Pancar Ekiciler Kooperatifi, Binbir Gıda, Albayrak Turizm ile Erser Gıda ve Sterk Plastik OGG.

14.32: İlk ihale olan Alpullu ihalesi başladı.

İKİ FABRİKA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Erzurum fabrikasına alıcı çıkmayınca Erzincan ile Erzurum'u birleştirme kararı almıştı. Her iki fabrika için son teklif verme tarihi 4 Mayıs olarak duyurulmuştu.