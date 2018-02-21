Dolar güne nasıl başladı?

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8065 seviyesinde. Dolar dün günü 3.7780'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.6910'dan işlem görürken, euro/dolar 1.2320 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 65.15, altının ons fiyatı da 1326.35 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 4.81 oranında değer kaybederek 10.987 dolar seviyesinde yer alıyor.

Haftaya 3.74-3.76 bandında hareketle başlayan dolar/TL, dün 3.80’in üzerine çıktı. Risk unsurları arasında jeopolitik haber akışı var. Yanısıra doların 3 yılın dip seviyesinden toparlanma göstermesi yükselişte bir etken.

Dolar her ne kadar majör para birimleri karşısında değer kazansa da ABD bütçe açığının artmasının ekonomiye zarar verebileceği endişeleri baskı yaratıyor. Yurt içinde Afrin harekatına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ediliyor.