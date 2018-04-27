Kore'den gelen haberlerle endeksler yükselişe geçti

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin iki ülke arasında 65 yıldır süren düşmanlığın sona erdiğini ve Kore Yarımadası’nda artık savaş olmayacağını açıklamasının ardından, Asya yükselişle kapanırken, Avrupa borsaları yükselişle açıldı.



AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı ve Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya ekonomilerinden gelen veriler ve Kore’den gelen barış sinyalleriyle birlikte Avrupa’da endeksler yükseliyor.

Fransa’da büyüme birinci çeyrekte geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0.7 düzeyinden yüzde 0.3’e geriledi. Birleşik Krallık’ta ise GfK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Nisan’da iki puan gerileyerek -9.0 düzeyine düştü. Almanya’da istihdama katılım yıllık yüzde 1.4 arttı.

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde geldi ve Nisan’da Mart 2018’deki 112.7 düzeyinden değişmedi.

Kore’deki gelişmeler ve verilerin ardından;

- DAX dünü yatay seyirle kapattıktan sonra bugün yüzde 0.67 artışla 12,583.81 puana,

- FTSE yüzde 0.40 artışla 7,450.79 puana,

- CAC yüzde 0.14 artışla 5,461.22 puana yükselirken,

- FTSE MIB negatif ayrıştı ve yüzde 0.64 düşüşle 23,884.79 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.05 artışla 383.93 düzeyinde.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2.972 düzeyine gerilemesi ve Kore liderlerinin “Savaş bitti” açıklamasına paralel olarak Asya borsalarında;

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.66 artışla 22,467.87 puandan,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.23 artışla 3,082.18 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.91 artışla 30,280.67 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.68 artışla 2,492.40 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise günlük yüzde 0.87 artışla yıl başından bu yana yüzde 19.25 yükseldi.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerdeki düşüş ve teknoloji hisselerindeki değerlenme ile yükselişte. Özellikle Facebook, Amazon ve AMD hisselerindeki yükseliş genel trendi destekledi.

Wall Street’te haftanın dördüncü gününde

- Dow Jones yüzde 0.99 yükselişle 24,322.34 puandan,

- S&P 500 yüzde 1.04 yükselişle 2,666.94 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.64 yükselişle 7,118.68 puandan kapandı.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapattıktan sonra bugün yüzde 0.02 düşüşle 2.97 düzeyine geriledi.

ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.012 düşüşle 2.48 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.02 düşüşle 3.154 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve dolar endeksi 92.00 bandına yaklaştı. Endeks bugün yüzde 0.22 yükselişle 91.78 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi eurodaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.17 düşüşle 1.2031 düzeyine geriledi.

Dolar tahvillerdeki gerilemeye paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yatay seyirle 109.29 yen düzeyinde.