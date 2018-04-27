Erken seçim konut satışlarını etkileyecek

Bu yıl karamsar bir tablo çizen konut satışlarının erken seçim kararı ile birlikte düşüş eğilimini sürdürebileceği ifade ediliyor.

UĞURCAN GÖKÇEN / DÜNYA- Yıla iyi başlayan konut satışları şubat-mart aylarında sırası ile yüzde 5 ve yüzde 14 düşüş gösterdi. Sektörde genel kanı ise 2018'de 5 yıldır art arda yakalanan rekor satış rakamının tekrar yakalanamayacağı... Emlak Konut öncülüğünde hayata geçirilen '84 ay 0 faiz' kampanyasının geçtiğimiz yılki kampanyalara oranla sönük kalması da buna bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede sektör temsilcilerinin hükümetten bazı beklentileri oluştu. Bu kapsamda önceki yıllardaki teşvik adımlarının tekrar atılması, yabancılara konut ediminde vatandaşlık hakkı sınırının 300 bin dolara indirilmesi ve KonutBank kurulması gibi talepleri sıralamak mümkün. Fakat sektör temsilcileri bu taleplerin hayata geçirilmesinin 24 Haziran'daki seçimin sonrasına kalacağını dile getiriyor. Peki seçim dönemine kadar satışlar nasıl bir seyir izleyecek?

"Satışlarda yavaşlama yaşanabilir"

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya'ya göre, konut satışlarında nisan ayında mart ayındakine benzer bir tablo ile karşı karşıya kalınabilir, seçime kadar geçen 2 aylık sürede de Ramazan ayının da etkisi ile bir miktar daha yavaşlama söz konusu olabilir.

Maya yaptığı açıklamada, rakamlara bakıldığında sektör verilerindeki azalış trendini konut kredisi faiz oranları ile ilişkilendirmek daha doğru olur. Şu anda güncel konut kredisi faiz oranı genel olarak aylık bazda yüzde 1,20 seviyelerinde. Bu seviyelerdeki oranlarda kredi talebi oluşmuyor. Konut satışlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düştüğü bilgisini paylaşan Maya, "Bu düşüşün temelinde de ipotekli satışlar var. İpotekli satışların dışındaki diğer satışlarda herhangi bir aşağı yönlü gidiş yok" ifadelerini kullandı.

Artış için eylül ayı beklentisi

Erken seçim döneminin konut satışlarının her yıl sezon etkisinin negatif yönde görüldüğü bir döneme denk geldiğini dile getiren Maya, "15 Mayıs tarihi itibarıyla başlayacak Ramazan ayı, ardından bayram tatili ve yaz tatilleri her yıl olduğu gibi bu yıl da konut satışlarının azalacağı bir dönemi işaret ediyor. Bu nedenle konut satışlarındaki pozitif yönlü artışları eylül ayı ile birlikte tekrar görmeye başlayabiliriz düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar yatırımcıda motivasyon kaybı yaratabilir"

Maya, konutta fiyat artışının enflasyonun altında kalması ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

2018 yılı konut fiyat endeksi yüzde 10 seviyesinde artış ile başladı. Bir önceki yıl yüzde 13 seviyesinde ülke ortalaması ile başlayıp yüzde 11 seviyesine yılı kapatmıştık. Endeks değerlerinin bu şekilde olması daha çok yatırım amaçlı yapılan alımlarda bir sınırlama ve motivasyon kaybı getirebilir. Kısa vadede bu seyrin benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar yatırım amaçlı alımlardan ziyade oturum amaçlı alımları konuşuruz şeklinde bir öngörüye sahibim. Bunun istisnası tabii ki olacaktır.

"Satışlar ancak seçim sonrası artar"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, konut sektöründe satışların artmasının ancak seçimden sonra gerçekleşebileceğini belirtti. Belediyelerin ruhsat verme işlemlerinde ciddi bir düşüş olduğunu gözlemlediğini ifade eden Tellioğlu, bu rakamın normale göre neredeyse 5'te 1 oranında azaldığını bildirdi.

İnşaat sektöründeki sorunların üzerine bir de erken seçimin geldiğini dile getiren Tellioğlu, "Ancak erken seçim kararı iyi oldu. Bu belirsizlik şartlarında bir yıl daha beklemek bize bir şey kazandırmazdı" yorumunu yaptı. Tellioğlu, "Piyasa bozulduğu zaman konut satılmıyor, inşaat malzemesi ile diğer tüketilen tüm malzemelere de yüzde 50 zam geliyor. Şu anda da bu böyle" dedi.