Yatırımcısına kötü haber!

Şu ana kadar üretilen Bitcoinlerin sayısı 17 milyona ulaştı. Geriye sadece 4 milyon Bitcoin kaldı.

Blockchain.info sitesine göre 16 milyonuncu Bitcoin'in yaratılmasının bir yıl sonrasında, 17 milyonuncu Bitcoin de geçtiğimiz gün 'kazıldı'. Kripto paranın anonim mimarı Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i en fazla 21 milyon adet var olabilecek şekilde tasarladı.



Bugünlerde 9 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 değer kaybetmiş durumda.



12 YIL İÇERİSİNDE KAZILACAĞI TAHMİN EDİLİYOR



Bitcoin'in ilk kez Ocak 2009'da üretildiği biliniyor. Habere göre ilk 1 milyon Bitcoin'in madencilik ile birlikte üretilmesi için 200 gün geçmesi beklenirken, 16 milyondan 17 milyona ulaşması için ise 500'den fazla gün geçtiği belirtildi.



Bunun sebebi olarak gösterilen Bitcoin madenciliğinin ilerleme sağlandıkça daha yüksek bilgi ve birikim gerektirmesi. Bununla birlikte yola çıkarak geride kalan 4 milyon Bitcoin'in 12 yıl içerisinde kazılacağı tahmin ediliyor.



Bitcoin'in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun 980 bin Bitcoin'e sahip olduğu düşünülüyor. Bu da dolaşımdaki Bitcoinlerin yüzde 4,7'sine denk geliyor.