Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, nisanda marta göre yüzde 2 azalarak 100,2 değerinden 98,3'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Nisanda reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,8, hizmet sektörü güven endeksi 97,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 78,8 değerine geriledi. Aynı ayda tüketici güven endeksi ise 71,9 değerine yükseldi.