Bir şeker fabrikası daha satıldı

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, 725 milyon TL'ye Afyon Şeker fabrikasını satın aldı.

Satılacak şeker fabrikaları listesinde bulunan Afyon Şeker Fabrikası’nın ihalesi yapılıyor.

702 milyon liralık seviye ile açık artırma ihalesine geçildi. Öte yandan, ihale öncesi bina önünde gerginlik yaşandı.

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı.

İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı.

Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi ve fabrikayı satın aldı.