Dolar güne nasıl başladı?

TCMB’nin faiz artırımı sonrası 4.03 seviyesine kadar inen kur, sonrasında 4.11’e kadar çıktı ve 4,09 civarında dengelendi.

Kurdaki yükselişte eş zamanlı olarak dolarda görülen küresel güçlenme ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplar etkili oldu.

Dün 4.0816'dan kapanan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde yatay bir seyir izleyerek 4.0805 seviyesinde yer aldı. Euro ise 4.9773 TL'den el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2175, brent petrol 74.45, altının ons fiyatı da 1323.30 dolardan işlem görüyor.

Analistler, TCMB’nin faiz kararının kurdaki kırılganlığı bir miktar azaltabileceğini düşünüyor. Global dalganın ise TL üzerinde baskı kurmaya devam etmesi bekleniyor. Teknik açıdan aşağıda 4 seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkarken, yukarıda 4,1150 önemle izleniyor.