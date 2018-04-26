AB’nin en fazla borca sahip ülkesi belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) raporuna göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek borca sahip ülkesi.

Sputnik'te yer alan habere göre Eurostat, AB üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Yunanistan’ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre %83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.