Erol Bilecik: Grev hakkının ifadesi olmasa da olur

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri” serisi kapsamında “Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku” temalı serinin ilk seminerine katıldı. Bilecik, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İş adamlarımız çıkıp da bize ‘OHAL’in kalkması gerekiyor’ diyorsa bu bizi üzer” sözleri hatırlatılarak OHAL’e bakış açıları sorulan Erol Bilecik, “Devleti yönetenlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu konularda bütün hassasiyetiyle bu konuları gündeme getirdikleri konusunda en ufak bir şüphemiz yok” dedi.

‘OHAL KOŞULLARI ELEŞTİRİLEBİLECEK KONULARA SAHİP’

TÜSİAD olarak OHAL konusunda görüşlerinin ilk günden beri benzer olduğunu söyleyen Bilecik, şöyle devam etti:

“Burada bütün mesele dünyanın baktığı gözlükle bakıldığı üzere olağanüstü hal koşullarının eleştiriye maruz kalacak konulara sahip olması. Yoksa iş dünyası tamamıyla ‘konsensüs’ diyebileceğimiz; hemfikir olan ana konusu teröre dönük olarak yapılan mücadelede güvenliğe yapılacak en küçük saldırı da bile OHAL koşulları açısından hiçbir sıkıntımız olamaz. O bakımdan OHAL koşullarının bir kanun maddesiyle bir Fransa örneği olabilir; ya da kendimize özgü bir yapısı olabilir.

‘DAHA İYİ BİR PERFORMANS YAPABİLİRDİK’

“OHAL’in devam ediyor olması yatırımcıların Türkiye’ye gelmesini etkiler mi?” Bilecik,”Şu ana kadar yapılanlara baktığımız zaman bu noktada kaybettiklerimiz ve kazandıklarımız net olarak ortada. Daha iyi bir performans yapabilirdik ama yapamadık. Rakamlar bunu işaret ediyor. Ama diliyorum 25 Haziran itibarıyla bu performans gerek Türk iş dünyası gerekse de ekonomik verilerimizin ve makro ekonomik istikrarımızın da daha sıhhatli bir şekilde yerini bulması ve bunların olumlu bir şekilde akmasıdır. Ana beklentimiz budur” şeklinde yanıt verdi.

‘GREV TABİİ Kİ BİR HAK’

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘OHAL sayesinde fabrikalarda greve anında müdahale ediyoruz’ dedi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?” şeklindeki soruya Erol Bilecik, şöyle yanıt verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği biraz daha farklı bir şey. Toplam demokrasi boyutuna ve bütün bunun bileşenlerine bakıldığı zaman grev de tabii ki bir hak. Ama aslolan şu; iyi ekonomiyi besleyen ana noktalarına bakıldığı zaman işvereniyle işçisiyle bütünlüktür. Topyekun bakıldığında umuda koşan, iyiliğe koşan ve güçlü bir iş dünyası ekosisteminin tıkır tıkır çalışmasıdır. Yani grev hakkının bu noktalardaki ifadesi olmasa da olur diye düşünüyorum.”

‘GREV OHAL TARTIŞMALARINA KONU EDİLMEMELİ’

Daha sonra Twitter hesabından açıklama yapan Bilecik, sözlerinin “grev hakkı olmasa da olur” şeklinde yayınlanmasına tepki gösterdi. Bilecik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı mecralarda ‘grev hakkı olmasa da olur’ dediğim yazılmış. Böyle bir beyanatım olmadı! Grev anayasal bir haktır. Bugünkü konuşmamda bu evrensel hakkın OHAL tartışmalarına konu edilmemesi gerektiğini ifade ettim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, “OHAL’de fabrikalar greve giderdi. Fabrikada grev var mı? Böyle bir şey olduğunda anında müdahale ediyoruz. OHAL’in kalkmasını neden istiyorlar? Bu düzen bozulsun diye” demişti.