Zeytin ve Zeytinyağının özellikleri

Türkiye’de 800 hatta 1000 metreye kadar zeytin yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Ancak 400 metre altındaki alanlarda çok daha verimli bir şekilde yetişir. Zeytinde “oleuropein” bileşiği bulunmaktadır. Bu madde zeytinin en etken fenolik bileşiğidir.

Ayrıca zeytin olgunlaştıkça içeriğindeki fenolik madde miktarı da artmaktadır. Bu bileşiğin aynı zamanda tedavi edici özellikleri de bulunmaktadır. Bu maddenin antiviral, antifungal ve antibakteriyal özellikleri olduğu laboratuvar koşullarında kanıtlanmıştır. Yine bağışıklık sistemine faydaları açısından soğan ve sarımsak ile benzer özellik göstermektedir. Yapılan son araştırmalar sonrasından zeytin ve zeytin yaprağının kansere karşı önleyici etkisi olduğu da kanıtlanmıştır.

Zeytin, bir enerji deposudur. Enerji deposu olmasının yanı sıra, görmede büyük rol oynar ve doğurganlığı arttırır. Yine içeriğinde yer alan K ve C vitaminleri kanın pıhtılaşmasında rol oynar, D vitamini ise raşitizmi önler. Tüm bunların yanında kaliteli bir zeytin bulmak oldukça zordur. Ancak bazı noktalara dikkat edilirse kaliteli zeytin seçimi oldukça kolaylaşır. Kaliteli bir zeytin; 2-2,5 cm boyunda, 1,5- 2 cm çapında yani tombuldur. Çekirdeği ise küçük olmalı, yani 1 cm çapından daha büyük olmamalıdır. Zeytinin çekirdeği ne kadar küçükse kalitesi de o kadar yüksektir.

Zeytinyağı ve Özellikleri

Zeytinin faydaları kadar, bu meyveden üretilen zeytinyağının da pek çok faydası bulunmaktadır. Bu yağ; hiçbir kimyasal işlem görmeden tamamen doğal olarak elde edilen ve oda sıcaklığında tüketilebilen bir yağ çeşididir. Yeşilimsi ya da sarımtırak renkte ve sıvı bir yağdır. Diğer bitkisel yağlardan farkı ise, doğal yollardan üretiliyor olmasıdır.

Zeytinyağı bileşenleri oldukça karmaşıktır. İçeriğinde yağ asitleri, vitaminler, suda eriyen bileşenler, uçucu bileşenler ve zeytin parçacıkları barındırır. Yine içeriğinde E vitamini ve polifenoller yani antioksidanlar bulunmaktadır. Bunların yanında insan sağlığı açısından olumlu etkileri olan A, D ve K vitaminleri bakımından da zengindir. Zeytinyağı, 3000-4000 yıldan bu yana aynı yöntemler ile elde edilen, lezzetli ve sağlıklı bir yağdır. Bugün hidrolik pres makinelerinin yanında, pres uygulanmadan merkezkaç kuvveti ile zeytinyağı elde edilmesini sağlayan makineler bulunmaktadır. Bunların içinde en yaygın olanı ise “kontinü sistemi”dir.

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