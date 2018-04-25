Murat Ülker: Kovsalar gitmem

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında yine holdinge bağlı İngiltere merkezli Pladis Foods Limited'e sattı. Son gerçekleşen satışla Pladis'in Ülker'deki hissesi yüzde 51'e çıktı. Ülker'in bu hamlesi, 'Varlıklarını yurt dışına kaçırıyor' olarak yorumlanmıştı. En son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurt dışına para çıkaran iş adamları olduğunu söyleyerek "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz" ifadelerini kullanıştı.

Bu gelişmelerin ardından Hürriyet'ten Vahap Munyar'a konuşan Murat Ülker, Türkiye'de kaldığını, kovsalar da gitmeyeceğini söyledi.

Munyar'ın "Murat Ülker yapılandırma detaylarını açıkladı: Kovsalar gitmem!" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

" Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşığı yolundaki izlenimlere öncelikle şu yanıtı verdi:

- Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında… 80 fabrikam var… 55’i Türkiye’de… Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum.

United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını savundu:

— Rahmi Koç bile bana, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sordu. Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim.

Bunu anlattıktan sonra ekledi:

— Kovsalar gitmem…

"HAVA GÜNEŞLİYKEN ŞEMSİYE İSTEDİM"

Murat Ülker, kredileri yeniden yapılandırma operasyonunu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le görüştüğünü belirtti:

— Sayın Şimşek, “Piyasalar genelde iyi. Bütün dünyada iyi” dedi. Gelecekte ne gördüğünü sordum. “Yazdan sonra mutlaka kış gelir ama zamanını bilemem” cevabı verdi.

Şimşek’in “Kredi yeniden yapılandırma işi nereden çıktı?” diye sorduğunu aktarıp, sürdürdü:

— Kendisine 400 dolayında kredimizin vadelerinin 6 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini anlattım ve ekledim: “Hava güneşliyken şemsiye edinmek istedim. Malum, yağmur yağınca kimse şemsiye vermiyor.”