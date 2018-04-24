Türk şirketlerinin borçları FT'ye haber oldu

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye’de yıllardır ekonomik büyümenin “ucuz uluslararası kredi” ile beslendiğini, şirketlerin büyük miktarda Dolar veya Euro cinsinden krediler aldıklarını ancak Turk Lirası'nın düşüşün nedeniyle borç servisi maliyetinin fırladığını belirtiyor.

“Liranın oynaklığı, ekonominin sağlığına ilişkin daha geniş kaygıları körüklüyor” yorumunu yapan gazete, analistlere dayanarak bu konudaki kaygıların Türkiye’deki erken seçime gidilmesine neden olduğunu öne sürüyor.

FT, Türkiye’de hükümetin 2016 darbe girişiminin ardından ekonomik güçlendirmek için uyguladığı teşviklere dikkat çekerek, Türkiye’nin geçen yıl yüzde 7.4’lük büyüme ile G-20 grubunun en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu vurguladıktan sonra ancak “yatırımcılar ve iktisatçıların büyümenin dengesiz olduğu yönündeki uyarılarının gittikçe daha yüksek sesle dile getirildiğine” dikkat çekiyor.

Geniş cari açık, dış finansmana olan ihtiyacı, doğrudan sermayedeki azalışı ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin düzeyine işaret eden İngiliz gazetesi, tüm bu faktörlerin lira üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu, son beş yılda liranın dolara karşı yüzde 50’den fazla değer kaybettiğini söylüyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZLERİ ARTIRMASI BEKLENTİSİ

FT, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun yarınki toplantısına işaret ettiği haberinde, kurulun yarın faiz artışı yönünde karar vermesi beklentilerini yansıttıktan sonra 50 baz puanlık bir kararın “yetmeyebileceği” kaygılarını aktardıktan sonra şunları da yazıyor:

“Bazı analistler ise Türkiye’nin şirketleri ve bankaları temel olarak sağlam olduğunu savunarak kaygısız olmaya devam ediyor. Bankacılık sektöründeki düşük takipteki kredi oranları ve sağlıklı sermaye yeterlilik oranları ile 2000 -2001 finansal kriz sırasında tesis edilen güçlü denetim yapısına işaret ediyorlar.” (ANKA)