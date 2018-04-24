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24 Nisan 2018 10:17
Sektörel güven endeksi açıklandı
Hizmet, perakende ve inşaat sektörleri güven endeksleri Nisan’da düştü
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